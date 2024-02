Imagens do principal suspeito do latrocínio que vitimou um idoso no sábado, 10, foram divulgadas pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), nesta segunda-feira, 26. O crime aconteceu no bairro José Conrado de Araújo, na Zona Oeste de Aracaju.

De acordo com a delegada Thereza Simony, responsável pela investigação do fato criminoso, após o latrocínio, o principal suspeito do crime foi visto seguindo para uma região próxima ao bairro José Conrado de Araújo. “Em direção à avenida São Paulo ou à avenida Maranhão”, especificou.

Diante da divulgação das imagens, a Polícia Civil solicita que informações que possam levar à identificação do suspeito sejam comunicadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). “Qualquer informação que possa contribuir com o trabalho da polícia, comunique ao 181. A sua ligação é gratuita e sigilosa”, finalizou Thereza Simony.