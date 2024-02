O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), divulgou as imagens de suspeitos do latrocínio que vitimou um homem na tarde do último dia 30 de janeiro, no Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro. O crime foi praticado por dois homens na residência da vítima.

De acordo com a delegada Thereza Simony, os dois chegaram à casa da vítima por volta das 15h30. “Em um carro de modelo Chevrolet Onix, provavelmente de aplicativo, e depois de cometerem o crime, fugiram em motocicleta Honda Fan, de cor cinza, da vítima”, contextualizou.

É essa a motocicleta que aparece nas imagens de câmeras de segurança que foram levantadas pela Derof. “A motocicleta foi localizada pela Polícia Militar abandonada em um terreno baldio na rodovia Manoel do Prado Franco, em Socorro”, acrescentou Thereza Simony, responsável pela investigação.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação, à localização e à prisão dos autores do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. As informações podem contribuir para a total elucidação do crime. O sigilo do denunciante é garantido.