A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) divulgou nesta segunda-feira, 13, imagens de dois suspeitos do roubo de uma motocicleta em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu no dia 7 de novembro, no Povoado Sobrado.

De acordo com as investigações, a vitima se preparava para sair de casa quando os dois suspeitos anunciaram o crime. Eles estavam com uma arma de fogo e exigiram a entrega da motocicleta Honda CG Titan, de cor azul.

No decorrer da apuração policial, imagens de câmeras de segurança da região foram obtidas para facilitar a busca pelos suspeitos que se encontram foragidos.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa levar à identificação e à localização dos suspeitos seja repassada à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.