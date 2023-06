A Polícia Civil elucida o crime de maus-tratos praticado contra um animal doméstico, no dia 08 de Junho de 2023, no município de Poço Verde. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 16, pela delegacia local.

De acordo com informações da polícia, um homem teria atropelado um gato com uma carroça no dia 08 de junho deste ano, o que ocasionou a morte do animal. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o suspeito atropelou o bicho e fugiu do local.

Após diligências, já no dia seguinte ao fato, o homem foi identificado, além de serem ouvidas as testemunhas sobre o caso. Com o encerramento do inquérito policial, o suspeito foi enquadrado na Lei de Crimes Ambientais.