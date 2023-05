A Delegacia de Canindé de São Francisco concluiu diversos procedimentos investigativos durante o primeiro quadrimestre de 2023. Foram remetidos à Justiça 77 inquéritos policiais, 30 Termos Circunstanciados de Ocorrência e três procedimentos menoristas – que envolvem adolescentes. No período, também foi deflagrada uma operação policial que prendeu um grupo criminoso responsável por tráfico de drogas e homicídios na região.

De janeiro a abril, foram registrados 594 boletins de ocorrência e 18 prisões. Em relação aos crimes de violência doméstica, a polícia agiu com o intuito de ampliar a proteção à mulher e foram remetidos 25 pedidos de medidas protetivas ao Judiciário.

De acordo com delegado Douglas Lucena, atuante na Delegacia de Canindé, a comunidade local teve papel importante no resultado alcançado nos quatro meses. “O trabalho alcançado é fruto do empenho dos policiais que atuam aqui, e da colaboração da população local”, comentou.

Dentre as ações desenvolvidas no quadrimestre, em março, foi deflagrada a Operação Policial “Oleiro”, que desarticulou um grupo criminoso envolvido em tráfico de drogas e homicídios. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, armas e rádios comunicadores, utilizados para monitorar o trabalho da polícia, e cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.

Segundo o delegado Gledson Santos, também integrante da Delegacia de Canindé, o trabalho conjunto entre as polícias foi importante para o resultado alcançado. “O ritmo de atuação seguirá, apostando sempre na integração com as demais forças de segurança, especialmente a PMSE”, citou.