Policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) fecharam um ponto de venda de drogas no bairro Getúlio Vargas, na região central de Aracaju, nessa quinta-feira, 7. Um homem suspeito de tráfico de drogas reagiu à abordagem policial.

De acordo com o delegado André Davi, a operação ocorreu no próprio bairro Getúlio Vargas. “Onde estava instalado uma boca de fumo, numa residência. Nós fizemos um levantamento e identificamos a entrada e saída de usuários de drogas”, explicou.

Após a condução dos usuários à delegacia, os policiais foram surpreendidos com a reação de um homem dentro do imóvel. “O suspeito de tráfico de drogas sacou uma arma de fogo, houve confronto, ele foi atingido, mas não sobreviveu”, informou o delegado.

Conforme André Davi, o suspeito de tráfico que reagiu à ação policial já tinha passagens por furto e roubo. “A resposta foi dada de que não vamos permitir esses crimes aqui no centro de Aracaju. Até porque o tráfico propaga outros crimes”, ressaltou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.