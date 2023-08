A Delegacia de Tobias Barreto informou que identificou o investigado como autor de furto praticado em estabelecimento comercial da cidade. O furto ocorreu no último dia 28 de julho. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 8.

Segundo as informações policiais, assim que foi comunicada sobre o crime, a equipe da delegacia iniciou as investigações e identificou o autor do furto, que já era conhecido da polícia.

Com a identificação do investigado, os policiais localizaram o suspeito em um bar. Ao ser abordado pelos investigadores, o suspeito confessou a autoria do furto e informou quem foram os receptadores dos objetos de origem ilícita.

Em razão das diligências, a Polícia Civil localizou os receptadores e objetos. Diante dos fatos, o suspeito do furto e os demais envolvidos foram à Delegacia onde foram interrogados e tomadas as demais providências cabíveis.