A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Divisão de Delitos de Trânsito (DEDT) da Delegacia Regional de Itabaiana, finalizou o Inquérito Policial sobre um acidente ocorrido no povoado Lagoa do Forno, em Itabaiana, no dia 6 de agosto deste ano. O sinistro vitimizou o adolescente Diego dos Santos Cruz e causou graves lesões no jovem Miguel Bispo dos Santos.

Inicialmente, as investigações da polícia iam em direção ao crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa grave, devido ao autor do acidente não ter prestado socorro às vítimas. No entanto, com o andamento da análise do caso, o delegado Edvânio Dantas indiciou o suspeito pelo crime de homicídio doloso e lesão corporal grave.

A mudança no tipo de delito tem relação com o fato do causador do acidente estar sob o efeito de álcool, assumindo assim o risco de causar danos aos cidadãos no momento de sua direção. Segundo o apurado, o autor tentou realizar uma ultrapassagem indevida, quando causou o acidente. O Inquérito Policial foi enviado ao Poder Judiciário.