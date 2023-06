A Delegacia Regional de Estância localizou na terça-feira, 30, no município estanciano, o corpo de um homem que estava desaparecido desde o último mês de abril. As investigações levaram ao local onde a vítima foi sepultada, numa região conhecida como maré do bairro Porto D’Areia.

Outros órgãos da segurança pública já tinham realizado buscas na área, mas não conseguiram chegar ao local exato onde o corpo estava. Com o avançar do inquérito policial, a Delegacia de Estância teve informações mais precisas, conseguindo localizar a vítima nessa terça.

Os levantamentos policiais apontam que a vítima era usuária de drogas e teria furtado entorpecente de traficantes do Porto D’Areia, e acabou sendo morta. Ainda na terça, o corpo encontrado foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento por familiares da vítima.

As investigações ainda estão em andamento, mas os dois principais suspeitos do crime já foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Outras informações sobre o caso podem ser enviadas por meio do Disque-Denúncia 181.