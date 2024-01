Nesta quarta-feira, 24, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Campo do Brito, cumpriu decisões judiciais de busca e apreensão e prisão preventiva contra um homem suspeito de tentativa de homícidio. O suspeito havia efetuado vários disparos de arma de fogo contra a vítima, no Povoado Serra das Minas, no município de Campo do Brito. Caso aconteceu na noite do dia 30 de setembro de 2023.

Segundo apurado no inquérito policial, a motivação para o crime foi vingança, visto que a vítima supostamente teria praticado um crime de furto na chácara do autor.

Na residência do suspeito, onde foi dado cumprimento aos mandados, foram apreendidos a roupa usada no dia do fato e um aparelho celular.