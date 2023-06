A Delegacia de Cristinápolis prendeu em flagrante uma mulher de 30 anos suspeita do crime de homicídio. A vítima, um homem de 35 anos, foi morta com golpe de faca na residência onde morava. A suspeita é a companheira da vítima. O crime ocorreu nesse domingo (11), em Cristinápolis.

De acordo com o delegado Daniel Mattos, a Polícia Militar comunicou, por meio de Relatório de Ocorrência Policial (ROP), que um homem de 35 anos teria sido vítima de homicídio. “A vítima teria chegado em casa e, de acordo com a companheira dele, com um golpe de faca na altura do peito e teria caído ao lado da cama”, detalhou.

Conforme o delegado, o relato não apontava para uma versão verídica do fato. “Além disso, mais tarde, a família da vítima foi ao Instituto Médico Legal (IML) para liberação do corpo e mencionou ao policial de plantão que a filha da vítima teria informado que ele teria chegado em casa sem nenhum ferimento”, revelou.

Diante da informação, a equipe policial foi ao local e deu continuidade à apuração policial. “Diante dessas informações, nós fomos ao local e passamos a ouvir todas as pessoas que estavam naquele lugar no momento do crime. Então, a companheira da vítima confessou que esfaqueou o marido”, relatou o delegado.

A arma utilizada no crime – uma faca – foi encontrada embaixo da geladeira da residência do casal. “Diante desses fatos, nós prendemos a mulher em flagrante delito e encaminhamos ela para audiência de custódia”, concluiu o delegado Daniel Mattos, responsável pela investigação do caso.