Na tarde desta terça-feira, 26, a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP) prendeu em flagrante um proprietário de estabelecimento comercial por furto de energia elétrica, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com o delegado Rafael Brito de Oliveira, que está à frente do caso, as investigações iniciaram após recebimento de denúncias anônimas, que relatavam sobre um determinado furto de energia elétrica em um estabelecimento localizado no Bairro Santa Maria.

Com base nessas informações, os agentes de polícia da DRCSP foram ao local e, ao constatar a veracidade das informações, o proprietário foi conduzido à delegacia, onde confessou realizar a prática criminosa.

A Polícia Civil ressalta a importância do papel da denúncia anônima no combate à criminalidade, bem como da eficiente articulação entre as Polícias Civil e Científica do Estado de Sergipe.