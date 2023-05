Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante um homem suspeito de cometer o crime de receptação no Povoado Casulo, em Estância. A ação policial ocorreu durante a tarde dessa terça-feira (9) e foi decorrente da investigação do crime de furto qualificado que foi praticado no Povoado Dizilena, também no município estanciano.

Na posse das informações de que um suspeito residente no Povoado Casulo tinha recebido e estava ocultando bens furtados da vítima, os policiais civis foram à localidade e identificaram o suspeito na porta de casa.

Conforme as informações policiais, o suspeito foi questionado sobre a localização dos objetos furtados e confessou que um amigo tinha praticado o furto e repassado os bens para ele, que os mantinha em casa.

Os bens foram entregues, e o suspeito conduzido para a delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

