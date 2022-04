Polícia Civil prende ex-presidiário por porte ilegal de arma, em Capela

Policiais civis da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Delegacia de Capela prenderam, na tarde desta quarta-feira (06), Josevaldo da Silva Melo, popularmente conhecido como “Nem”, por porte ilegal de arma. Josevaldo já possui passagem anterior pela polícia e acusação de homicídio.

O flagrante aconteceu no mercado de Capela, quando a equipe de policiais encontrou o suspeito sob posse de um revólver de calibre .38, com a numeração raspada, após efetuar uma série de disparos na via pública. No tambor da arma havia uma munição intacta e quatro deflagradas.

Josevaldo estava em regime condicional após ser acusado de assassinar um “rival” no bairro Santa Maria, crime ocorrido em 2021, e não tinha autorização para se ausentar da cidade de Aracaju. Após a voz de prisão, ele foi encaminhado para a uma delegacia de Aracaju.