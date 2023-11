Policiais civis da Delegacia de Siriri prenderam em flagrante um homem por agredir a namorada adolescente. O caso ocorreu nessa quarta-feira, 22.

De acordo com as informações policiais, os órgãos de proteção entraram em contato relatando uma suposta agressão que uma adolescente sofreu por parte do namorado.

Empreendidas diligências, na companhia dos órgãos de proteção e do Conselho Tutelar, a vítima e o autor do fato foram localizados.

A adolescente foi encaminhada à clínica de saúde, acompanhada do Conselho Tutelar, retornando com relatório médico que comprovou a lesão corporal.

O autor foi detido por policiais civis e foi lavrado o auto de prisão em flagrante pertinente.