Equipe policial da Delegacia de Siriri prendeu um homem de 29 anos pelos crimes de ameaças e descumprimento de medidas protetivas. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 09.

De acordo com as informações, após o término do relacionamento com a ex-companheira, o suspeito praticou crimes de violência doméstica e familiar, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Diante dos fatos, as medidas protetivas de urgência foram deferidas pela Justiça e o investigado intimado a cumprir a determinação. No entanto, ele violou a medida protetiva ao se aproximar da vítima e tornar a ameaçá-la.

Com isso, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que foi detido e encontra-se à disposição da Justiça. Informações sobre outros crimes podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181.