Policiais civis da Delegacia de Brejo Grande cumpriram o mandado de prisão de um homem investigado por participar do homicídio que ocorreu em maio deste ano na cidade. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (19).

De acordo com as investigações, o investigado e o primo estavam em uma seresta, quando se envolveram em uma discussão com a vítima. Após a discussão, os autores saíram do local e retornaram pouco tempo depois.

Ainda conforme a apuração policial, o investigado retornou ao local da discussão portando uma faca, enquanto que o primo portava um revólver. Disparos de arma de fogo foram feitos contra a vitima, que morreu no local.

Após o crime, ambos fugiram, sendo que o homem que portava a faca foi preso nessa quarta-feira. As buscas seguem para localizar o autor dos disparos. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).