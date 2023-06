O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou, nesta quinta-feira (15), que elucidou o homicídio que vitimou uma mulher no bairro Soledade, na Zona Norte de Aracaju. O crime ocorreu em março de 2022. O mandado de prisão contra o investigado como autor do crime foi cumprido pelo DHPP.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 25 de março de 2022, no loteamento Palame. Na data, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo em um campo de futebol. Após o crime, a vítima teve o corpo arrastado para uma área de mato, onde veio a falecer.

Ainda conforme as informações policiais, embora o homicídio tenha ocorrido na presença de várias pessoas, ninguém se predispôs a testemunhar, já que o autor era uma pessoa bastante temida na região por cometer assassinatos e praticar o tráfico de drogas. Somente com o auxílio de exames periciais foi possível comprovar a autoria do crime.

Desta forma, a prisão preventiva do investigado foi decretada e cumprida. Ele já se encontra preso em decorrência de mandados de prisão por três crimes de homicídio, sendo que, em um destes casos, a vítima era mãe de sua filha.