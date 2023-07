Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto cumpriram o mandado de prisão de um homem investigado por integrar um grupo criminoso especializado no tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (4), em Tobias Barreto.

Segundo o delegado Francisco Gerlandio, o investigado estava foragido da Justiça desde o ano de 2022. “Após aprofundamentos de investigações ficou evidenciada a participação do suspeito em uma organização criminosa que atuava com muita violência na região do Bairro Santa Rita”, detalhou.

Conforme o delegado, o investigado foi o último dos integrantes a ser preso. “Devidamente localizado pelos agentes, ele agora irá responder por tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo”, acrescentou o delegado.

Ainda segundo o delegado, durante o andamento das investigações e ações da Polícia Civil, foram apreendidas drogas e uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, de propriedade do suspeito.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Tobias Barreto, onde aguardará audiência de custódia. Informações e denúncias podem ser passadas ao Disque-Denúncia por meio do telefone 181.