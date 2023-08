Foi preso o homem investigado pelas mortes da ex-companheira e do ex-cunhado no ano de 2014, no povoado Guedes, em Graccho Cardoso. No crime, ele ainda disparou contra o sogro e a sogra. O homem foi preso na cidade de Ibotirama (BA), nessa terça-feira, 22, a partir da troca de informações entre a Delegacia de Graccho Cardoso e a Divisão de Inteligência (Dipol).

De acordo com o delegado Felipe Tocori, à época do crime foi instaurado inquérito policial com as diligências para localizar o investigado. “Quando eu assumi a titularidade da delegacia, familiares nos procuraram e continuamos a investigação. Representamos então pela prisão preventiva”, detalhou.

Conforme o delegado, o investigado foi preso nessa terça-feira, 22, no interior da Bahia em posse de uma arma de fogo e de dois documentos falsos. “Ele foi preso em flagrante pelos novos crimes e também em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça de Graccho Cardoso”, acrescentou o delegado.

O investigado foi encaminhado a uma unidade policial da Bahia, onde ficará à disposição da Justiça até ser transferido para Sergipe. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.