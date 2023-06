Policiais civis da Delegacia Regional de Estância deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por roubo majorado. O crime ocorreu no no conjunto Recanto Verde, bairro Cidade Nova, em 2021. A ação policial aconteceu nessa terça-feira (13).

De acordo com as investigações, na posse de informações de que o foragido havia retornado do estado de Santa Catarina e se encontrava residindo em Estância, os policiais foram ao local e identificaram o homem.

Ele foi preso e se encontra à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia