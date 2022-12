Polícia Civil prende investigado por tentativa de homicídio em Rosário do Catete

A Polícia Civil de Rosário do Catete deu cumprimento ao mandado de prisão de Nathan Jonathan do Campo Mendonça, investigado por tentativa de homicídio. A ação policial foi divulgada nesta terça-feira (6).

De acordo com as investigações, já havia uma desavença entre investigado e vítima. No dia do crime, a vítima bebia com amigos quando saiu para pegar dinheiro para comprar mais bebidas.

Nesse momento, a vítima se deparou com o investigado, que fez diversos disparos de arma de fogo contra ela. A vítima foi socorrida ao Hospital de Urgência (Huse), onde posteriormente foi ouvida.

As investigações continuaram e indicaram que o autor do crime seria Nathan. O investigado também já havia sido preso pô porte ilegal de arma. Ele já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.