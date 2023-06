A Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prendeu um dos suspeitos do roubo de uma motocicleta de um entregador por aplicativo. O caso ocorreu em março deste ano, no bairro Santos Dumont, na Zona Norte de Aracaju. O investigado foi preso na última sexta-feira (16). a Informação foi divulgada nesta terça-feira (20).

Conforme as investigações, o crime ocorreu em 2 de março, por volta das 23h50, quando a vítima teve sua motocicleta Honda CG/125 Fan, de cor azul, além de aparelhos celulares, roubados mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, enquanto realizava uma entrega de um pedido por aplicativo. Após investigações realizadas pela equipe da DRFV, um dos suspeitos foi preso.

A delegada Michele Araújo, responsável pelo caso, informou que a motocicleta já foi recuperada e devolvida ao proprietário. “A DRFV continuará empenhada em esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o outro indivíduo envolvido no roubo. Além disso, a divisão seguirá com suas ações específicas no combate aos delitos dessa natureza, visando garantir a segurança da população”, ressaltou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.