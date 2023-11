Na tarde desta terça-feira, 14, no Baixo São Francisco, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra um suspeito de diversos crimes contra o patrimônio na região de Propriá. O homem é investigado em delitos de roubo majorado, furto qualificado e violação de domicílio.

De acordo com a delegada Natasha Gusmão, responsável pelo caso, o preso já respondia a um processo criminal e, dessa forma, fazia uso de uma tornozeleira eletrônica.

A prisão do autor ocorreu numa operação em conjunto entre as Delegacias de Cedro de São João e Regional de Propriá. Com o cumprimento dos mandados e encaminhamentos dos cinco inquéritos policiais à Justiça, o investigado agora encontra-se à disposição do Poder Judiciário.