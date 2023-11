A Delegacia Regional de Propriá, por meio da Divisão de Combate aos Crimes contra o patrimônio, prendeu três homens investigados por associação criminosa. O grupo praticava furto de gado e vendia carne imprópria para consumo humano. As prisões ocorreram na tarde dessa terça-feira, 21.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, os três investigados respondem nesta investigação por associação criminosa, furto qualificado de semovente (gado) com rompimento de obstáculo.

“Também pode incidir pena por maus-tratos a animal com resultado morte, em vista do boi subtraído ser de raça destinada à reprodução. As penas somadas podem ultrapassar os 15 anos”, acrescentou o delegado.

Conforme a apuração policial, a vítima que teve sua propriedade danificada compareceu à delegacia. Após a comunicação do fato à polícia, a equipe fez diligências e identificou a autoria do furto.

Um desses investigados estava com tornozeleira eletrônica. Um segundo investigado também já é reincidente criminal.

Também segundo Marcos Carvalho, os indícios apontam que um dos envolvidos vende carne bovina. “Na ação policial a carne imprópria para venda ao consumidor foi apreendida por estar em depósito clandestino para este fim”, acrescentou o delegado.

Ainda na ação policial, a motocicleta utilizada no furto do boi de raça também foi apreendida.

Os investigados serão encaminhados para audiência de custódia e estão à disposição da justiça.