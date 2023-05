Equipe de policiais civis da Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou um cachorro em situação de maus-tratos, amarrado no fundo de uma casa abandonada. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 04, no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

Após informações recebidas, a Depama realizou diligências no local informado e constatou que o cão estava, de fato, preso em uma casa abandonada, sem móveis dentro, sem alimentação e havia fezes do animal espalhadas pelo espaço. Diante do fatos, a polícia precisou abrir o cadeado da casa com uso de alicate para fazer o resgate do animal.

“A gente identificou o tutor e ele vai ser chamado para prestar interrogatório na delegacia e, muito possivelmente, indiciado pelo crime de maus-tratos”, explica o delegado Hugo Leonardo, que esteve à frente da ação.

Segundo o delegado, existiam restos antigos de comida jogados no chão, e o tutor confirmou que alimentava o animal com esse tipo de alimentação. Em decorrência do crime, o cachorro foi resgatado e levado à Depama.

Informações sobre crimes podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. O sigilo da fonte é garantido.