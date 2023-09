A Polícia Militar apreendeu nesta quinta-feira (19), cerca de 200 quilos de maconha em Nossa Senhora do Socorro. A apreensão aconteceu no povoado Pai André, onde os policiais realizavam diligências, após informações anônimas.

Os policiais receberam informações do núcleo de inteligência do Comando do policiamento Militar da Capital (CPMC) e Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME) de que no local existia uma base de armazenamento de entorpecentes. Ao ter ciência das informações privilegiadas, os agentes foram verificar a procedência das denúncias.

Ao chegar no local, foi avistado um homem em um ato suspeito com um saco grande nas costas. Após notar a presença policial, o suspeito largou o objeto no chão e empreendeu em fuga para os fundos de uma casa, em uma área de mata.

Os policiais checaram o saco e encontraram uma quantidade expressiva de substância análoga à maconha. Além disso, os agentes realizaram uma busca pela casa e se deparam com maiores quantidades da droga, uma carteira com uma CNH do suspeito que empreendeu fuga, um rádio comunicador e um caderno de anotações.

Todos os objetos foram apreendidos e conduzidos ao Departamento de Narcóticos, que agora instaurará inquérito policial para continuar com os levantamentos.