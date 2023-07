Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam três suspeitos de tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju. Os casos ocorreram na noite do último sábado (15), no Santa Cecília e no João Alves.

Em rondas no Bairro Santa Cecília, a equipe visualizou uma pessoa em atitude suspeita. Em decorrência do comportamento, foi dada a voz de parada e realizada a abordagem. Com o suspeito, os policiais encontraram substâncias ilícitas dos tipos maconha e cocaína prontas para a comercialização.

Já no Conjunto João Alves, o flagrante ocorreu no Loteamento Novo Horizonte, quando os policiais visualizaram um homem, que pelo comportamento apresentado, foi abordado.

O homem abordado no Conjunto João Alves conduzia um Celta, de cor preto, no momento em que foi parado para a realização das buscas pessoal e veicular. Durante as verificações, os militares encontraram, sob posse do condutor, droga ilícita.

Segundo o condutor do veículo Celta, a sua atuação delituosa era conjunta. Assim, com base nas informações coletadas pelos militares, a equipe interceptou o segundo envolvido, que também foi flagrado com entorpecentes.

Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM