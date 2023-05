Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam papelotes de maconha e crack no município de Riachuelo, no leste do Estado. O fato ocorreu na tarde dessa terça-feira (9).

Segundo as informações policiais, os militares visualizaram uma motocicleta estacionada de maneira suspeita na Rodovia SE-245 e foram averiguar a situação. Ao perceber a aproximação da equipe, o condutor entrou em um terreno de difícil acesso e fugiu.

Na tentativa de evitar o flagrante, o suspeito deixou a motocicleta, juntamente com uma sacola, ainda no local. Enquanto verificavam o material, os militares descobriram que a moto estava com a numeração do chassi adulterada. Já a sacola continha 110 gramas de crack e 60 gramas de maconha.

Os entorpecentes e o veículo irregular foram encaminhados à delegacia local, para onde seguem as investigações.

Fonte: ASCOM SSP