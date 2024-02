Quase 20kg de cocaína do tipo exportação foram apreendidos por militares do Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC) no Parque São José, em Nossa Senhora do Socorro. Cada quilo do entorpecente é avaliado em R$ 30 mil. A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 16, e foi divulgada nesta segunda-feira, 19.

De acordo com as informações policiais, a apreensão ocorreu durante ações de combate ao tráfico de drogas na Grande Aracaju. Nesse momento, os policiais perceberam um veículo de modelo HB20 sedã, do qual o condutor iniciou fuga ao notar a aproximação da equipe policial no local.

Um acompanhamento tático motorizado foi iniciado, e o veículo foi abandonado pelos suspeitos. Os policiais localizaram e apreenderam, após busca veicular e pelo local da ocorrência, 19,5kg de cocaína tipo exportação, cujo quilo é avaliado em, aproximadamente, R$ 30 mil, e uma balança de precisão.

O entorpecente, a balança de precisão e o veículo foram encaminhados para o Departamento de Narcóticos (Denarc), onde todas as demais medidas legais foram tomadas e uma investigação foi iniciada com o intuito de identificar os suspeitos.