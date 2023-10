Militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) autuaram um homem por maus-tratos a animais em Nossa Senhora do Socorro. Ação foi registrada na última sexta-feira, 29.

A equipe foi acionada para verificar a realização de uma possível rinha de galo no conjunto Fernando Color, em Nossa Senhora do Socorro. No local, a equipe flagrou aproximadamente 50 pessoas que presenciavam dois galos em combate.

Durante a abordagem, foram encontradas esporas, bicos de metal, remédios para uso veterinário e balança de precisão. Diante do flagrante foi confeccionado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei 9605/98.

Fonte: Ascom PM/SE