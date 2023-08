Policiais militares do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado pelo crime de latrocínio. A ação policial ocorreu no povoado Serra da Piedade, Zona Rural de Porto da Folha, no último sábado, 5.

De acordo com as informações policiais, o investigado estava escondido em uma residência. Com ele, foi apreendida uma motocicleta de modelo CG Titan, de cor azul, que pertencia à vítima e que foi utilizada na fuga após o crime.

Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado, junto com a motocicleta, à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Com informações de Ascom PM