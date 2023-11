Nesta quinta-feira (9), policiais do Pelotão de Pelotão de Polícia Ambiental flagraram uma motosserra sendo utilizada de forma irregular no Povoado Estiva, em Nossa Senhora do Socorro.

Após ocorrência passada pelo Ciosp190, a equipe Arara 01 deslocou-se para a Rodovia SE-090, onde flagrou o homem utilizando o equipamento no corte de pés de eucalipto.

Ao ser questionado sobre a autorização para utilização da ferramenta, o mesmo informou que perdeu e por esse motivo não podia apresentar a referida licença.

Segundo o artigo 51 da Lei de Crimes Ambientais, é proibido comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente.

Diante dos fatos expostos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Fonte: Ascom PM/SE