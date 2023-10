Equipes do 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), Comando do Policiamento Especializado (CPME) e Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) identificaram três homens armados que estariam ameaçando a população de São Cristóvão. A ação policial ocorreu nesta terça-feira, 10.

A ação policial ocorreu a partir de informações colhidas junto a populares. As pessoas informaram que estavam sendo ameaçadas pelo grupo especializado em roubos e homicídios. Com as informações,a Polícia Militar identificou os três suspeitos.

Diante de informações de que eles estariam se preparando para fugirem e de que pelo menos um deles possuía dois mandados de prisão por homicídio, as equipes da Polícia Militar fizeram diligências para prendê-los.

Na tentativa de abordagem, dois suspeitos entraram em confronto com as equipes policiais. eles acabaram sendo atingidos, foram socorridos, mas não resistiram e morreram. O terceiro suspeito foi preso.

Com os suspeitos, foram apreendidas quatro armas de fogo, além de munições de calibres 9mm e .38 SPL, além de diversos cartões de crédito e bolsa família em nomes de terceiros. A ocorrência foi conduzida à delegacia de São Cristóvão para as providências legais.