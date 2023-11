A Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), por meio do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), intensificou o policiamento nos pontos turísticos do município de Canindé de São Francisco, no Alto Sertão sergipano. As ações ocorreram durante os fins de semana e feriados.

Com a chegada da alta estação e, consequentemente, com aumento significativo do fluxo de veículos e pessoas nas áreas turísticas do município, equipes do 4º BPM vêm intensificando o policiamento na região.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Alexandre, as ações acontecem aos fins de semana, feriados e durante os eventos, para inibir os delitos e aumentar a sensação de segurança.

“Com o reforço, os moradores e turistas podem desfrutar das belezas naturais do município com mais tranquilidade. Essas ações são baseadas no planejamento operacional”, informou o tenente-coronel Alexandre.

Ainda conforme o oficial, o patrulhamento a pé, na faixa de areia da Prainha Beira Rio, inibe a poluição sonora, furtos e o uso de entorpecentes. “Com esse reforço, a Polícia Militar aumenta a sensação de segurança dos moradores regionais e turistas”, explicou.

O tenente-coronel também ressaltou que as fiscalizações de trânsito acontecem para impedir que condutores façam a ingestão de bebida alcóolica e conduzam os veículos, além de reforçar a Operação Divisa Segura.

Fonte: Ascom PM/SE