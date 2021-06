Polícia Militar prende casal suspeito de tráfico de drogas em Umbaúba

Policiais do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam, na tarde dessa segunda-feira (14), um casal suspeito de tráfico de drogas no município de Umbaúba.

Durante patrulhamento na Rua Itabaianinha, no Povoado Barrinha, a equipe do Gati percebeu que duas pessoas ficaram nervosas com a presença da viatura e entraram bruscamente em uma casa, onde, segundo informações, funcionava como ponto de venda de drogas.

Elas receberam voz de parada, mas não obedeceram aos policiais, que fizeram o acompanhamento tático até o interior da residência e detiveram a dupla. Lá, já se encontravam mais dois suspeitos, que conseguiram fugir pelos telhados com destino ignorado.

Após averiguarem a casa, os policiais militares apreenderam 262g de maconha prensada, um simulacro de arma de fogo, quatro aparelhos celulares e R$ 140.

O casal foi preso por suspeita de tráfico de drogas e encaminhado com o material apreendido à Delegacia de Estância.

Fonte: Ascom PM/SE