Policiais militares da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 3º BPM) prenderam duas pessoas por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Povoado Descoberto, município de Carira. A ação policial ocorreu no último sábado, 18.

Por volta das 20h, a equipe realizava rondas pelo Povoado Descoberto, quando foi informada por populares de que, em um bar da localidade, estaria acontecendo o comércio de drogas ilícitas.

Chegando ao local, os policiais perceberam dois suspeitos desembarcando de duas motocicletas.

Ao perceberem a aproximação da equipe policial, os homens descartaram uma bolsa no chão. Durante a abordagem, os militares identificaram que na sacola continham pinos de cocaína, sendo 31 cheios e quatro vazios, além de mais seis pinos cheios encontrados no bolso de um dos suspeitos.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE