Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) prenderam um foragido da Justiça no Povoado Milênio, em Umbaúba. A prisão ocorreu nessa sexta-feira, 11.

Na ação, os militares viram um grupo de homens em atitude suspeita que tentou fugir, ao notar a presença da equipe policial.

Em ato contínuo, os suspeitos foram abordados, e foi identificado um mandado de prisão em aberto contra um deles.

O flagrante foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Estância para providências.

Fonte: Ascom PM/SE