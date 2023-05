Na manhã dessa quinta-feira, 25, militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem e apreenderam uma arma de fogo, no Município de Poço Redondo.

Os militares receberam a informação que na região tinha uma pessoa fazendo disparos com arma de fogo. Imediatamente a equipe deslocou-se até o endereço citado e, com base nas características repassadas no momento da denúncia, localizou o suspeito.

Durante as buscas, os policiais encontraram, sob posse do infrator, uma espingarda calibre. 22 carregada e 14 munições, 13 intactas e 1 deflagrada.

O envolvido e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.