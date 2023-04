Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem e apreenderam um simulacro de arma de fogo, na tarde dessa quinta-feira (27), no município de Ribeirópolis.

Segundo as informações policiais, a equipe realizava patrulhamento de rotina na região, quando recebeu a denúncia de que, no interior de um transporte público que fazia a linha Itabaiana/Glória, havia um homem com comportamento suspeito.

Diante da informação, os militares foram até o local, identificaram e pararam o veículo para realização das devidas abordagens.

Ao notar a presença policial, um dos passageiros apresentou nervosismo. Durante a abordagem pessoal, foi encontrado com ele um simulacro de arma de fogo.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Glória para adoção das medidas legais.

Fonte: Ascom PM