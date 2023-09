A Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prendeu, na noite da última quinta-feira, 31, um homem por roubo em transporte público, no Orlando Dantas. Os pertences das vítimas foram recuperados.

Durante deslocamento para a área de atuação, a Força Tática do BPTur foi acionada por um motorista de ônibus da linha Augusto Franco – Bugio, que alegou ter sofrido um assalto dentro do coletivo.

Após colher as informações sobre o possível autor do crime, os militares deslocaram-se pela região, em busca do suspeito.

Ao passar por um matagal, os policiais viram um homem em atitude suspeita, que apresentava características compatíveis com as recebidas na denúncia.

No momento da abordagem, foi encontrada com o suspeito uma faca e entorpecente. Sob a posse dele, também estavam os objetos roubados no assalto.

O envolvido e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia apara adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE