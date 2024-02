Nesta quarta-feira (14), o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prendeu uma pessoa por receptação, em Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo pela conjunto João Alves, quando se depararam com um homem transitando pela via de forma irregular. O infrator estava pilotando uma motocicleta pela calçada.

Em decorrência do comportamento, os militares deram voz de parada, e realizaram as buscas pessoal e veicular. Durante a consulta da placa da moto, foi constatado que a numeração do motor estava suprimida. Ela apresentava restrição de furto.

Diante dos fatos, o envolvido foi conduzido à Delegacia Plantonista para esclarecimento dos fatos e adoção das medidas legais cabíveis.