Policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) prenderam um suspeito de roubo e direção perigosa no centro da cidade de Frei Paulo.

Os militares foram solicitados pelo Copom do 3° BPM, que informou sobre o condutor de uma moto tipo Biz 125, que trafegava de forma perigosa pela via, colocando em risco pessoas que estavam nas proximidades da Praça de Eventos da Cidade, onde ocorria um evento.

Os policiais foram ao local mas não encontraram o suspeito. Lá, populares relataram que o motorista havia atropelado uma senhora e teria ferido um homem com uma faca ao roubar seu aparelho celular.

Com informações de um veículo semelhante abandonado em uma estrada de chão próxima ao Estádio Municipal, a PM foi verificar a situação e constatou que se tratava do mesmo veículo. Uma senhora se apresentou como mãe do motorista procurado, e indicou o local em que ele estava.

O suspeito foi encontrado com escoriações pelo corpo, e confessou o assalto na região das Queimadas, em Itabaiana. Ele revelou também ter entrado em luta corporal com um homem.

O veículo de palaca QKS 0E40 foiapreendido e o infrator preso. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Itabaiana