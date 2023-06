Nessa terça-feira, 6, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas no município de Salgado, localizado no Centro-Sul sergipano.

Durante patrulhamento na região do Povoado Água Fria, os policiais foram informados por populares que um homem, numa motocicleta CG 150 Titan, de cor vermelha e placa OEO7G62, realizava tráfico ilícito de drogas na região. Os militares se dirigiram ao local indicado e localizaram um homem com as características repassadas pela população.

Durante a abordagem, foi encontrada uma sacola com drogas, balança de precisão, uma agenda com a relação de devedores, um tablete de maconha, cocaína e material para acondicionamento de drogas.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto, onde foi constatado que o homem estava cumprindo pena alternativa pela prática de tráfico ilícito de drogas.

Fonte: Ascom PM/SE