Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem suspeito de comercializar droga no Conjunto Bugio, na Zona Norte de Aracaju. O flagrante foi registrado nessa quarta-feira (12).

De acordo com as informações policiais, enquanto realizavam rondas de rotina, os policiais perceberam quando um homem ficou assustado com a aproximação da equipe e arremessou uma bolsa no chão.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que, dentro da sacola descartada pelo suspeito, havia um pedaço de maconha prensada e cinco pequenas embalagens prontas para serem comercializadas.

O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis