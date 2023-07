Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem suspeito de comercializar entorpecentes e munições no Conjunto Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Ele estava com 129 munições, além de 830 gramas de cocaína. O flagrante foi registrado nessa quarta-feira (26).

Segundo as informações policiais, durante rondas de rotina no Marcos Freire II, os militares receberam a informação de que o condutor de um veículo estava comercializando drogas e munições.

Logo após a denúncia, os policiais realizaram buscas na região e interceptaram o carro no Conjunto Piabeta.

Dentro do veículo, os militares encontraram 129 munições de diversos calibres, 830 gramas de cocaína, uma balança de precisão e um caderno com anotações referentes ao comércio ilícito de drogas.

O condutor do veículo foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Fonte: Ascom PM