Neste domingo, 14, policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Povoado Gado Bravo, em Tomar do Geru.

A PM foi solicitada para atender uma ocorrência de tráfico e uso de drogas no povoado. Foi informado também que havia uma grande baderna no local.

No endereço informado, os policiais encontraram algumas pessoas. Um homem se apresentou como proprietário, mas disse que ninguém morava na casa. Ele afirmou que não havia nada de ilícito no local, e sugeriu que os policiais verificassem.

No momento em que a PM entrou, um dos presentes fugiu pelos fundos, não sendo possível a identificação. Durante a abordagem foi encontrada uma bolsa contendo 13 buchas de maconha, em cima de uma cama.

Todos os presentes foram indagados sobre o material, e afirmaram não saber de sua existência. O dono da residência insinuou que poderia pertencer ao homem que havia fugido e deu informações sobre ele.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia, para que fossem tomadas as providências legais.