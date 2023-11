No último sábado, 25, militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) recuperaram pertences de vítimas, momentos após roubo a ônibus no Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju. Quatro homens armados são suspeitos.

Segundo informações policiais, a equipe realizava patrulhamento ostensivo na Avenida Euclides Figueiredo, quando tomou conhecimento de que estava acontecendo um roubo a ônibus na localidade.

Rapidamente, a equipe foi ao local, e populares informaram que quatro suspeitos armados cometeram o delito e fugiram em direção a uma região de mata do Parque da Cidade.

Ainda conforme os relatos, os PMs entraram na mata e avistaram os homens dividindo os pertences das vítimas. Ato contínuo, foi dada voz de prisão, mas os suspeitos empreenderam fuga, abandonando alguns pertences pelo caminho.

Durante as buscas, vários objetos foram recuperados, dentre eles: três bolsas, cartões, telefones celulares, documentos e outros. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes para procedimentos.

Ascom PM/SE