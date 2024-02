Nesta quarta-feira, 21, policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) recuperaram um veículo com restrição, nas proximidades do Viaduto do Distrito Industrial de Aracaju (DIA).

Por volta das 9h, os militares foram acionados para verificar uma motocicleta abandonada, sob o Viaduto Jornalista Carvalho Déda, no Distrito Industrial de Aracaju (DIA). Chegando ao local, a equipe policial encontrou uma Honda CG 150 estacionada com dois capacetes sobre o banco. Mediante consulta das informações veiculares, constatou-se que a motocicleta foi furtada na última segunda-feira (19).