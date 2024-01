Equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) resgataram uma mulher que estava desaparecida há cerca de 15 dias. A vítima foi encontrada em uma região de difícil acesso, no município de Canindé de São Francisco, onde foi deixada pelo seu ex-companheiro, sob ameaça de uma arma de fogo. O caso ocorreu no último sábado, 27.

Policiais do 4º BPM receberam a informação de que uma moradora do município de Itabaiana havia sido levada para uma região de difícil acesso em Canindé de São Francisco. A partir dessa informação, as equipes conseguiram rastrear o sinal do celular da vítima e iniciar as buscas.

Os militares passaram mais de cinco horas percorrendo uma área ampla, formada por vegetação densa e terreno acidentado, até conseguirem localizar a mulher, próximo a um riacho.

Com pouca consciência e sinais de desidratação, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de Canindé de São Francisco, onde recebeu os primeiros socorros.

Após receber atendimento médico, a mulher relatou que foi convidada pelo seu ex-companheiro para conhecer Canindé de São Francisco, no inicio deste mês, onde ele trabalha e tem residência fixa.

Pouco tempo depois, ela acompanhou o homem até o local conhecido como Prainha de Canindé, onde, sob ameaça de uma arma de fogo, foi obrigada a entrar em uma área de mata fechada.

Ainda de acordo com a vítima, o suspeito afirmou que caso houvesse alguma tentativa de fugir do cárcere ou avisar a polícia, ele não hesitaria em matá-la.

A mulher também informou que o denunciado esteve várias vezes no local e a obrigou a tomar medicamentos que causavam forte sonolência. Em um desses momentos, o suposto sequestrador deixou uma garrafa contendo uma mistura de água e veneno, conhecido como ‘chumbinho’, para que ela acabasse com o sofrimento que vinha passando.

Quando questionada sobre o motivo de tais atitudes, a vítima explicou que descobriu que o ex-companheiro estava exercendo a profissão de médico de maneira ilegal, incluindo a falsificação de atestados e procedimentos abortivos, e resolveu denunciá-lo.

Diante das graves denúncias, os policiais foram até a residência do suspeito. O homem autorizou a entrada dos militares, que realizaram buscas no imóvel e apreenderam diversos aparelhos celulares e uma grande quantia em dinheiro.

O suspeito e o material custodiado foram encaminhados à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM/SE